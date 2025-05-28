Посол заявил, что Швеция готова применить ВМС на Балтике против России

Посол Беляев: Швеция готова по указу НАТО применить ВМС на Балтике против России

Швеция не скрывает свою готовность по команде Североатлантического альянса применить военно-морской потенциал в Балтийском море против России. Об этом РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

Он отметил, что у шведов есть полезные для НАТО навыки навигации в акватории Балтийского моря, в том числе с использованием корветов, катеров, подводных лодок и беспилотников собственного производства.

Посол указал, что шведская сторона активизировала сотрудничество со странами Прибалтики: в январе текущего года Швеция направила батальон из 550 военнослужащих в Латвию в состав передовых сухопутных сил НАТО. Он подчеркнул, что опыт военно-морских сил северной страны активно применяют в Балтийском регионе.

«Стокгольм принимает активное участие в патрулировании вод Балтийского моря в составе экспедиционных сил НАТО, в частности, в целях отслеживания потенциальных угроз подводной инфраструктуре и мониторинга деятельности работающих в интересах РФ судов, которые европейцы считают так называемым «теневым флотом», — сказал Беляев.

Также Беляев назвал Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО.

Ранее Патрушев заявил, что НАТО отрабатывает сценарии захвата Калининградской области.