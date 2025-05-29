Россия абсолютно законно принимает меры для создания буферной зоны на территории Украины. Об этом заявил РИА Новости главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Он напомнил, что в августе прошлого года украинские войска оккупировали часть Курской области, нынешние действия ВС России направлены на предотвращение аналогичных попыток.

«Именно с территории Сумской области осуществлялась террористическая вылазка ВСУ с оккупацией части приграничных районов Курской области», — сказал Коротченко.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Ее необходимость он объяснил атаками украинской армии на Курскую, Брянскую и Белгородскую области, подчеркнув, что украинские военнослужащие открывают огонь по жилым домам и мирному населению. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генерал Болдырев оценил эффективность буферной зоны по защите от атак дронов.