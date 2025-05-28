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Генерал Болдырев оценил эффективность буферной зон от атак дронов

Генерал Болдырев: буферная зона защитит не от дронов, а от артиллерии и РСЗО
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Максим Блинов/РИА Новости

Создание буферной зоны вдоль границы с Украиной необходимо для защиты от обстрелов артиллерией и РСЗО. Атаки дронов, способных преодолевать огромные расстояния, она не предотвратит – здесь нужны более масштабные меры, заявил НСН экс-главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

«Буферная зона будет создана, прежде всего, против артиллерии, против РСЗО. Но беспилотники, которые могут летать на 1000 километров, буферная зона не остановит», — убежден генерал.

По его мнению, против дронов может помочь создание сплошной системы ПВО на всех рубежах и высотах, что будет выполнено в ближайшее время, но не сразу. Он подчеркнул, что еще многое предстоит усовершенствовать, так как боеспособность дронов получила мгновенный рывок. В результате сегодня их стало слишком много, поэтому требуется больше систем ПВО и РЭБ.

В первую очередь буферная зона необходима для защиты приграничных российских регионов, отметил в свою очередь зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что сегодня военные принимают все необходимые меры, стараясь сбивать беспилотники, так как «другого рецепта нет», а также ведется работа разведки по выявлению мест запуска дронов.

«Выпуск наших БПЛА в разы больше, чем противника, — подчеркнул депутат. — Наступательные действия наших сил говорят о том, что у противника агония из-за неуспеха на фронте. Для меня очевидно, что это попытка сорвать переговоры. Или попытка провести переговоры якобы с какой-то позиции силы».

Формируемая в данный момент буферная зона в любом случае сыграет важную роль в защите российских территорий, заключил парламентарий.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что российские военные работают над созданием буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Ее необходимость он объяснил атаками ВСУ на Курскую, Брянскую и Белгородскую области, подчеркнув, что украинские военнослужащие открывают огонь по жилым домам и мирному населению. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев высказался о буферной зоне между Россией и Украиной.

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