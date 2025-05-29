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Эксперт предложил ответный удар в случае атаки России ракетой Taurus

Коротченко предложил уничтожить немецкий завод в случае удара Taurus по России
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Russian Defence Ministry/Global Look Press

Если по территории страны будет нанесен удар немецкими ракетами Taurus, Россия может уничтожить завод-изготовитель в ФРГ. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

«Этот завод находится вдали от городской застройки в безлюдной местности, поэтому удар по нему в вечернее или ночное время не приведет к человеческим жертвам», — сказал он.

Коротченко отметил, что данный удар может быть нанесен «Орешником».

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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