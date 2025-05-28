В Госдуме заявили о готовности РФ наносить удары по местам, откуда поставят ракеты Taurus

Россия готова наносить удары по тем местам, откуда запускались и откуда привезли немецкие ракеты Taurus. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил порталу Life.ru.

Он подчеркнул, что российская армия готова к любому развитию событий: и сбивать Taurus, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а в случае необходимости и по тем местам, откуда ракеты привезли.

Картаполов отметил, что на Украине нет специалистов, которые могут работать с иностранными дальнобойными высокоточными ракетами. Поэтому полетные задания для них разрабатывают западные специалисты. Кроме того, необходимые для пусков данные поступают от космической разведки западных государств.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Лавров прокомментировал заявление Мерца по Taurus для украинской армии.