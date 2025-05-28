На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме заявили о готовности РФ наносить удары по местам, откуда поставят ракеты Taurus

Картаполов: мы готовы нанести удары по тем местам, откуда поставят Taurus
close
AP

Россия готова наносить удары по тем местам, откуда запускались и откуда привезли немецкие ракеты Taurus. Об этом председатель комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил порталу Life.ru.

Он подчеркнул, что российская армия готова к любому развитию событий: и сбивать Taurus, и наносить поражение по местам, откуда их запускают, по тем, кто их запускает, а в случае необходимости и по тем местам, откуда ракеты привезли.

Картаполов отметил, что на Украине нет специалистов, которые могут работать с иностранными дальнобойными высокоточными ракетами. Поэтому полетные задания для них разрабатывают западные специалисты. Кроме того, необходимые для пусков данные поступают от космической разведки западных государств.

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

Ранее Лавров прокомментировал заявление Мерца по Taurus для украинской армии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами