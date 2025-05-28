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У российского беспилотника «Охотник» обнаружили неожиданную проблему

19FortyFive: у российского БПЛА «Охотник» зафиксирована неожиданная проблема
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РИА Новости

Обозреватель военного издания 19FortyFive Крис Осборн написал, что у российского беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник» обнаруживается «неожиданная проблема» относительно его скрытности.

По его словам, неясно насколько малозаметным можно считать этот БПЛА, способный переносить ракеты и бомбы как во внутреннем отсеке, так и на внешних точках подвески. Он отметил, что «низкая заметность также зависит от тепловой сигнатуры, материалов покрытия, размещения двигателя и выхода выхлопных газов».

Обозреватель также добавил, что масштабы производства российского беспилотника также могут быть недостаточными.

Ранее военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» успешно применяется Вооруженными силами (ВС) России в рамках специальной военной операции (СВО).

До этого сообщалось, что в Сибири создали двухметровый многофункциональный беспилотник самолетного типа. Размах крыльев беспилотника — 220 сантиметров, дальность полета — более 200 километров, крейсерская скорость — 80 километров в час, высота полета — около двух километров.

Ранее Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА.

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