Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА

Президент РФ Владимир Путин открыл инновационную площадку подготовки колледжей в индустриальном парке «Руднево». Об этом сообщает ТАСС.

Одно из главных направлений работы площадки — создание дронов. Вместе с президентом России на открытие прибыли первый вице-премьер Денис Мантуров, мэр Москвы Сергей Собянин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Площадка в «Руднево» была спроектирована с учетом новой концепции развития среднего профобразования столицы. Здание занимает площадь в 9,1 тыс. кв. м, на которых разместили 21 мастерскую и лабораторию.

«Учащиеся смогут пройти все этапы производственного процесса, в случае с дронами», — говорится в сообщении.

В программу занятий включено все — от изготовления корпуса беспилотника до управления им.

30 сентября стало известно, что в России создадут единый центр для производства морских дронов на базе «Кингисеппского машиностроительного завода» (КМЗ), расположенного в Санкт-Петербурге.

Ранее украинский радиотехнолог пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.