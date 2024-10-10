В России создали двухметровый беспилотник

В Сибири создали двухметровый многофункциональный беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на движение «Народный фронт».

Размах крыльев беспилотника — 220 сантиметров, дальность полета — более 200 километров, крейсерская скорость — 80 километров в час, высота полета — около двух километров. В ближайшее время БПЛА будет передан военным на итоговые испытания в боевых условиях.

9 октября стало известно, что на Сахалине успешно прошел испытания новый беспилотный летательный аппарат «Бражник». Дрон обладает значительной, до 60 минут, длительностью полета, и может перемещать различное оборудование, в том числе газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. Беспилотник оснащен отечественной помехозащищенной системой связи «Гермес». Она обеспечивает надежную работу дрона даже в сложных условиях.

5 октября военкор Александр Коц сообщил, что новейший тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» успешно применяется Вооруженными силами (ВС) России в рамках специальной военной операции.

Ранее Минобороны назвало количество уничтоженных самолетов с начала проведения СВО.