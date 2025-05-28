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В зоне СВО нашли обгоревший жетон польской наемницы

В зоне СВО нашли обгоревший жетон польской наемницы Дороты Кветневской
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dorotakwietniewska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Обгоревший жетон с именем и личными данными польской наемницы украинских войск Дороты Кветневской был найден рядом с телом в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал Fiftnmls.

По данным проекта Foreign Combatants, Кветневская родилась в польском городе Гдыня. Ее жетон указывает дату рождения — 17 декабря 1979 года. Вскоре после начала конфликта, 24 февраля 2022 года, она приехала в зону боевых действий, заявив, что хочет помогать мирному населению.

При этом, по открытым данным, в последующие месяцы Кветневская активно снабжала украинских военных амуницией, медикаментами и другими необходимыми вещами. С августа 2023 года она, по ее словам, служила боевым медиком в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Известно также, что она участвовала в боях.

27 мая командир подразделения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Chosen Company Раян Олири рассказал в своем аккаунте в соцсети X, что его подразделение распустили.

До этого радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.

В материале говорится, что тактическая группа «Международный реванш», одно из разведывательных подразделений ВСУ, готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.

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