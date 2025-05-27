Наемник из рядов ВСУ рассказал о роспуске своего подразделения

Командир подразделения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Chosen Company Раян Олири рассказал в своем аккаунте в соцсети X, что его подразделение распустили.

«Chosen Company сворачивает свою деятельность и переходит к отделению от Вооруженных сил Украины. Официальное заявление будет опубликовано, как только я закончу контракт и смогу говорить свободно», — поделился Олири.

До этого радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.

В материале говорится, что тактическая группа «Международный реванш», одно из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.

Среди наемников есть как бывшие военные, так и обычные французы. Уточняется, что после подготовки на полигоне под Киевом наемники будут принимать участие в штурмовых операциях. Всего подготовку в составе группы проходят семь французов.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.