На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска взяли под контроль почти все острова в дельте реки Днепр

Глава Херсонской области Сальдо: ВС РФ заняли почти все острова в дельте Днепра
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Практически все острова в дельте реки Днепр находятся под контролем российских военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» в составе Вооруженных сил РФ продолжают укрепляться в дельте реки Днепр. Бойцы продвигаются вперед «шаг за шагом».

«Под контролем практически все острова — недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки», — подчеркивается в заявлении.

Глава региона добавил, что российским солдатам осталось преодолеть менее 80 метров до правого берега реки Днепр.

«Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма», — уточнил Сальдо.

Также он написал, что военные ВС РФ установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщил губернатор региона, российские бойцы уверенно действуют на правом берегу реки Днепр и смогли провести «дерзкие рейды» в районе трех населенных пунктов — Николаевки, Кизомыса и Бургунков.

Ранее украинских солдат обвинили в нарушении пасхального перемирия в Херсонской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами