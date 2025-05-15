Российские войска взяли под контроль почти все острова в дельте реки Днепр

Глава Херсонской области Сальдо: ВС РФ заняли почти все острова в дельте Днепра

Практически все острова в дельте реки Днепр находятся под контролем российских военнослужащих. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Днепр» в составе Вооруженных сил РФ продолжают укрепляться в дельте реки Днепр. Бойцы продвигаются вперед «шаг за шагом».

«Под контролем практически все острова — недавно заняты новые у Новой Каховки, Днепрян и Корсунки», — подчеркивается в заявлении.

Глава региона добавил, что российским солдатам осталось преодолеть менее 80 метров до правого берега реки Днепр.

«Это не просто тактический успех, а основа для будущего плацдарма», — уточнил Сальдо.

Также он написал, что военные ВС РФ установили государственный флаг в населенном пункте Николаевка в Бериславском районе Херсонской области. Как сообщил губернатор региона, российские бойцы уверенно действуют на правом берегу реки Днепр и смогли провести «дерзкие рейды» в районе трех населенных пунктов — Николаевки, Кизомыса и Бургунков.

Ранее украинских солдат обвинили в нарушении пасхального перемирия в Херсонской области.