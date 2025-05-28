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В Германии пообещали усилить военную поддержку Украины

Канцлер Мерц: Германия продолжит и усилит военную поддержку Украины
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Lisi Niesner/Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ продолжит и усилит военную поддержку Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом канцлер заявил, что европейские страны готовы оказывать поддержку в проведении контактов России и Украины по техническим вопросам урегулирования конфликта,

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ответ на это глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов предупредил Европу, что обстрел российских земель дальнобойным западным оружием может расширить зону конфликта.

28 мая глава канцелярии руководителя правительства ФРГ Торстен Фрай заявил, что Берлин «внимательно рассмотрит» все возможности для того, чтобы эффективно поддерживать Украину. В то же время он выразил недовольство тем, что подобные вопросы обсуждаются в публичном пространстве.

Ранее Мерц с воинскими почестями встретил Зеленского в Берлине.

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