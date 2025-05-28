Стала известна одна из целей атаки ВСУ по Калужской области

Mash: целью атаки дронов ВСУ на Калужскую область могла быть Обнинская АЭС

Целью ночной атаки дронов ВСУ на Калужскую область могла быть Обнинская АЭС, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, один из дронов был сбит в километре от атомной станции в 04:00 по мск.

В настоящее время Обнинская АЭС законсервирована, но рядом располагается хранилище ядерных отходов.

«Обломки упали за территорией станции и повредили жилую многоэтажку. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

До этого Минобороны РФ сообщало, что средства противовоздушной обороны ВС РФ уничтожили за ночь почти 300 украинских беспилотников самолетного типа.

Дроны были сбиты над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью были уничтожены 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на столицу.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.