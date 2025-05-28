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В Польше рассказали о планах по строительству «красной дороги» из портов на Балтике

Польша хочет соединить порты на Балтике для переброски американских войск
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Czarek Sokolowski/AP

Польша хочет построить «красную дорогу» из портов на Балтике. Об этом сообщил журналистам министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает РИА Новости.

«Одна из программ, которую мы хотим реализовать – это «красная дорога», — сказал он, отметив, что порты на Балтике играют все более важную роль не только для транспортировки товаров, но также и с точки зрения безопасности.

Он назвал эту инициативу очень важной, подчеркнув, что эта дорога должна быть одной из важнейших артерий для транспортировки товаров и переброски союзнических войск из портов.

В свою очередь заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик заявил, что Польша хочет стать хабом для переброски американских войск на территорию Европы.

26 мая заместитель министра обороны Польши заявил, что страна проведет собственные учения со странами НАТО в ответ на военные маневры России и Белоруссии, которые пройдут в сентябре.

Ранее Польша заявила о перехвате российского самолета над Балтийским морем.

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