Военный эксперт Михайлов: Украина тянет время в ущерб себе

Военный эксперт и политолог Евгений Михайлов заявил, что Киев тянет время в ущерб себе, думая над меморандумом по урегулированию конфликта. Его слова передает 360.ru.

«Мы берем территории под контроль, а чем больше они будут думать над нашим же меморандумом и говорить, что это нас не устраивает, то тут уже и Одесса, тут уже и Харьков и так далее», — пояснил Михайлов.

Он добавил, что Россия в сложившейся ситуации «не ведется на остановку и перемирие».

По словам Михайлова, ВС РФ продолжат реализовывать задачи СВО, несмотря на давление и угрозы со стороны западных лидеров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский говорил, что ВС РФ постоянно наступают.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский сообщил о проникновении ВСУ в Курскую область.