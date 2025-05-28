На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль нанес удар по самолету в Йемене

Al Masirah: Израиль нанес удар по самолету Yemenia Airways в Сане
close
U.S. Central Command/Reuters

Военно-воздушные силы Израиля нанесли по меньшей мере четыре удара по международному аэропорту столицы Йемена Сане, которая находится под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah.

Отмечается, что обстрелу подвергся самолет авиакомпании Yemenia Airways, а также взлетно-посадочная полоса аэропорта.

Утром 28 мая пресс-служба Армии обороны Израиля сообщала, что истребители страны атаковали международный аэропорт Саны и самолеты, которые принадлежали хуситам и использовались ими для перевозки террористов, которые планировали атаки на израильскую территорию.

Накануне сообщалось, что «Ансар Аллах» атаковало двумя баллистическими ракетами израильский аэропорт «Бен-Гурион» и еще одну важную цель в Тель-Авиве.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении движения говорилось, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее Израиль атаковал три порта в Йемене.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами