Пленный ВСУ рассказал о страхе командиров принимать боевые решения

Пленный ВСУ заявил, что среди его командиров не было боевых офицеров

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Григорий Олейник рассказал, что в его 11-м батальоне среди командиров не было ни одного офицера с боевым опытом, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По его словам, также они боялись принимать решения и действовать.

«11-й батальон — командование никудышное. Все командиры — бывшие «кадровики». Таких, чтобы были боевые, участвовали в боевых действиях, таких нет», — отметил пленный.

Олейник подчеркнул, что руководство не умеет воевать. При этом между собой они говорят, надо что-то делать, но не действуют, так как боятся.

Пленный рассказал: старшему на позиции было 37 лет, употреблял наркотики.

«Он выскочил первым с гранатой, его ребята сразу законтролили», — уточнил Олейник.

Второй был в блиндаже с остальными, надел противогаз и остался. Пленный предложил ему выйти к российским военным вместе, но тот отказался.

До этого украинский пленный попросил гражданство РФ после разговора с родными. Он призвал родственников как можно скорее «вытащить» его семью с Украины и помогать им, пока сам не выйдет.

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