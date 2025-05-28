Украинский пленный после разговора с родными попросил гражданство РФ

Бывший украинский военный Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими военнослужащими из группировки войск «Север», после общения с родственниками решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Об этом сообщает ТАСС.

Он воспользовался ботом обратной связи для сдачи в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от его близких родственников. Мать и сестра (гражданка РФ) Беспарточного живут в России, тетя постоянно проживает в США, а жена и ребенок находятся на Украине. Мать, тетя и сестра отправили пленному видеообращения.

Беспарточный заявил, что о своем выборе не жалеет. Уверен, что сделал правильное решение. Он попросил родственников как можно скорее «вытащить» его семью с Украины и помогать им, пока он не выйдет.

По его словам, на службу попал вынужденно, но «грех на душу не брал». Пленный отметил: все началось с майдана, где активисты «прыгали за 400 гривен».

«Нет у нас нигде побед, только в новостях у нас победы. На Украине мы его называли мыльный пузырь. Создано медийно все, что у нас все хорошо, что все радуются, а по факту ничего не получается», — подчеркнул Беспарточный.

До этого стало известно, что российские военные показывали пленным украинским военным видео «бусификации», но они не верили. Однако после возвращения на Украину они осознали, «что это имеет место».

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