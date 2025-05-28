На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский пленный после разговора с родными попросил гражданство РФ

Пленный Беспарточный после разговора с родными попросил гражданство России
close
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший украинский военный Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими военнослужащими из группировки войск «Север», после общения с родственниками решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве. Об этом сообщает ТАСС.

Он воспользовался ботом обратной связи для сдачи в плен. Силовики согласились записать для него видеообращения от его близких родственников. Мать и сестра (гражданка РФ) Беспарточного живут в России, тетя постоянно проживает в США, а жена и ребенок находятся на Украине. Мать, тетя и сестра отправили пленному видеообращения.

Беспарточный заявил, что о своем выборе не жалеет. Уверен, что сделал правильное решение. Он попросил родственников как можно скорее «вытащить» его семью с Украины и помогать им, пока он не выйдет.

По его словам, на службу попал вынужденно, но «грех на душу не брал». Пленный отметил: все началось с майдана, где активисты «прыгали за 400 гривен».

«Нет у нас нигде побед, только в новостях у нас победы. На Украине мы его называли мыльный пузырь. Создано медийно все, что у нас все хорошо, что все радуются, а по факту ничего не получается», — подчеркнул Беспарточный.

До этого стало известно, что российские военные показывали пленным украинским военным видео «бусификации», но они не верили. Однако после возвращения на Украину они осознали, «что это имеет место».

Ранее пленные солдаты ВСУ рассказали о заминированных учебных лагерях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами