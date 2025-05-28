Мережко: решения Запада по ракетам мало что значат на фоне их дефицита

Глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко заявил, что решение Германии и Франции снять ограничения на военные поставки Украине мало что значит на фоне уменьшения запасов ракет большой дальности у Киева. Об этом сообщает издание Newsweek.

«Поддержка от сторонников Киева в отношении пуска поставленных НАТО ракет большой дальности вглубь России мало что значит, если запас подобного оружия у Украины уменьшается», — говорится в публикации.

Мережко уточнил, что Киеву важен запас ракет, а не публичные заявления западных политиков.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что никто на Западе не может понять заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о решении об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия.

Мерц в интервью телеканалу WDR подтвердил, что Великобритания, Франция, США и ФРГ разрешили Киеву использовать западное вооружение для ударов по территории России. Песков отметил, что подобные решения, «если они были приняты», угрожают стабильности.

Ранее Мерц заявил об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.