Российские войска выпустили шесть ракет «Искандер» по объекту в Полтавской области

Подразделения Вооруженных сил России атаковали город Кременчуг в Полтавской области с помощью шести ракет «Искандер». Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Сообщается об ударе шестью «Искандерами» по Кременчугу Полтавской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:01 по московскому времени.

Другие подробности не приводятся.

Незадолго до этого пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что зенитный ракетный комплекс Patriot испытывает сложности в борьбе с российскими ракетами «Искандер». По его словам, баллистические ракеты «Искандер» уже длительное время летают по другой траектории, маневрируя и усложняя работу комплексов Patriot. Игнат пожаловался, что колебания баллистической ракеты при заходе на цель создают трудности при автоматическом выборе точки встречи «Искандера» с зенитной ракетой системы Patriot.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus.