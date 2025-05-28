На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские войска выпустили шесть ракет «Искандер» по объекту в Полтавской области

TG-канал «Военный осведомитель»: РФ атаковала Кременчуг ракетами «Искандер»
close
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Подразделения Вооруженных сил России атаковали город Кременчуг в Полтавской области с помощью шести ракет «Искандер». Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

«Сообщается об ударе шестью «Искандерами» по Кременчугу Полтавской области», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:01 по московскому времени.

Другие подробности не приводятся.

Незадолго до этого пресс-секретарь командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат признался, что зенитный ракетный комплекс Patriot испытывает сложности в борьбе с российскими ракетами «Искандер». По его словам, баллистические ракеты «Искандер» уже длительное время летают по другой траектории, маневрируя и усложняя работу комплексов Patriot. Игнат пожаловался, что колебания баллистической ракеты при заходе на цель создают трудности при автоматическом выборе точки встречи «Искандера» с зенитной ракетой системы Patriot.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в России напомнили, что «Искандер» летит быстрее, чем ракета Taurus.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами