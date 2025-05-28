Оленеводов Финляндии беспокоит растущее военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом сообщает газета Japan Times.

В материале говорится, что на расположенных в лесах на севере страны крупных армейских полигонах сейчас находится бронетехника и значительное количество военнослужащих. Это приводит к уничтожению лишайниковых пастбищ, которые являются основной пищей для оленей. Кроме того, из-за стресса от военных учений самки оленей и новорожденные телята вынуждены покидать привычные места.

Ситуация с оленями значительно ухудшилась после вступления Финляндии в ряды Североатлантического альянса. Оленеводы опасаются, что их отрасли может быть нанесен непоправимый ущерб.

В феврале российский посол в Финляндии Павел Кузнецов выразил обеспокоенность в связи с нарастающей в стране милитаризацией и атмосферой военного психоза.

Ранее Захарова рассказала о подготовке Финляндии к «неведомой войне».