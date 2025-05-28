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В Смоленской области сбили более десяти украинских беспилотников

Анохин: в Смоленской области средствами РЭБ подавили 11 беспилотников ВСУ
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Ilya Galakhov/Global Look Press

В Смоленской области силами радиоэлектронной борьбы подавили 11 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня ночью средствами РЭБ министерства обороны РФ в Починковском округе были подавлены 11 украинских БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 3:06 по московскому времени.

По словам Анохина, обошлось без пострадавших и разрушений. Сейчас на месте падения дронов работают экстренные и оперативные службы, добавил он.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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