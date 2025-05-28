Средства ПВО уничтожили еще четыре беспилотника, летевших на Москву

Собянин сообщил об уничтожении еще четырех дронов, направлявшихся к Москве

На подлете к Москве уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«ПВО Минобороны сбило еще два БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в 0:54 мск.

В 1:05 Собянин уточнил, что был уничтожен еще один дрон. Спустя четыре минуты чиновник добавил, что силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник.

Незадолго до этого мэр Москвы сообщил об уничтожении шести беспилотников.

Россия будет отвечать на атаки беспилотников со стороны Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Владимир Путин четко обозначил: «хулиганить беспилотниками» на территории страны не позволят. Представитель Кремля также отметил, что удары по гражданским объектам в российских регионах игнорируются западными СМИ и политиками, несмотря на их масштаб. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.