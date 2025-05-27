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Жители Тулы сообщили о взрывах на фоне атаки беспилотников

SHOT: над Тулой произошло не менее пяти взрывов на фоне атаки дронов
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Inna Varenytsia/Reuters

Над Тулой произошло не менее пяти взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Не менее пяти взрывов прогремели над Тулой. Сработала система ПВО по украинским БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:33 по московскому времени.

По словам местных жителей, от взрывов «тряслись стены и окна в доме», в нескольких районах наблюдали яркие вспышки. Официальная информация пока не поступала.

Незадолго до этого на территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Накануне в Туле женщина получила травмы после падения обломков дрона. По словам Миляева, помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация ей не потребовалась. По предварительным данным, разрушений в районе происшествия не зафиксировали.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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