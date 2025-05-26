В Туле во время атаки беспилотника пострадала женщина

В Туле женщина получила травмы после падения обломков беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

По его словам, помощь пострадавшей оказали на месте, госпитализация ей не потребовалась.

По предварительным данным, разрушений в районе происшествия не зафиксировали. Сейчас на месте работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Этим утром над территорией Татарстана был сбит один беспилотный летательный аппарат. О пострадавших в результате украинской атаки не сообщалось.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников.