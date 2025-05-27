В МИД РФ назвали число погибших от рук ВСУ мирных жителей Донбасса

Посол МИД Мирошник: свыше 13 тыс. жителей ЛДНР умерли от рук ВСУ с 2014 года

За период с весны 2014 года по настоящее время в ЛНР и ДНР погибли свыше 13 тыс. мирных граждан. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает РИА Новости.

«По сегодняшний день пострадало уже более 37 тыс. [представителей] мирного гражданского населения, среди них более 1800 несовершеннолетних детей. Были убиты более 13 тыс. мирных граждан, среди них 340 несовершеннолетних детей», — рассказал он.

Отдельно Мирошник сообщил, что за период с февраля 2022 года по текущий момент в результате действий украинских силовиков погибли свыше 6,8 тыс. мирных россиян, в том числе 223 ребенка. Число раненых превысило 16 тыс.

«По гражданским сооружениям ВСУ выпустили почти 270 тысяч боеприпасов, среди которых снаряды (калибра) 155 миллиметров, РСЗО, ракеты и беспилотники», — сообщил дипломат.

До этого Александр Бастрыкин заявил, что Следственный комитет России установил гибель более 620 мирных жителей России при обстрелах ВСУ.

Ранее следователи сообщили о найденных в Курской области частях тел двух мирных жителей.