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Следователи сообщили о найденных в Курской области частях тел двух мирных жителей

СК устанавливает обстоятельства убийства ВСУ двух жителей Курской области

Следственный комитет России начал расследование убийства двух мирных жителей, совершенного украинскими военные в селе Русское Поречное и поселке Мирный Суджанского района. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, при осмотре жилых районов этих населенных пунктов нашли останки двух мирных граждан с признаками насильственной смерти. По предварительной версии следствия, не позднее января 2025 года солдаты ВСУ пытали и убивали местных жителей. На телах нашли огнестрельные ранения. Следователи продолжают работать на месте преступления, фиксируя новые доказательства.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Теракт». Согласно данным следствия, в результате действий украинских солдат в селе Русское Поречное были убиты 24 мирных жителя. Сейчас устанавливаются все участники преступлений.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела Рыльска в Курской области. 11 мая бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали гражданскую инфраструктуру города, из-за обстрела три мирных жителя получили ранения. Кроме того, во время боевых действий была полностью разрушена гостиница и повреждены жилые дома.

Ранее СК завел уголовное дело из-за обстрела ВСУ автобуса в Горловке.

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