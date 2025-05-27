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В Швейцарии назвали безграмотным решение ФРГ по поставкам оружия ВСУ

Die Weltwoche: решение ФРГ по оружию для ВСУ — проявление безграмотности
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AP

Решение Германии снять ограничения на дальность ударов украинской армии по территории РФ является внешнеполитически «безграмотным», считает шеф-редактор швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кеппель. Его высказывания опубликованы на портале издания.

По словам Кеппеля, снятие ограничений бессмысленно еще и с военной точки зрения, так как Киев терпит поражения на поле боя. При этом риск эскалации из-за снятия ограничения для ВСУ весьма высок, и конфликт «может перекинуться на нас [Европу]», полагает аналитик.

Текущую стратегию Запада в отношении РФ Кеппель назвал неудачной и заставляющей «сомневаться в мудрости государственных деятелей вроде (канцлера ФРГ Фридриха) Мерца».

26 мая глава германского правительства заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность вооружений, поставляемых Украине. По его словам, теперь Киев может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России».

При этом вице-канцлер Ларс Клингбайль заявление Мерца опроверг, отметив, что новых договоренностей о поставках Киеву не было.

Ранее в Германии усомнились, что визит Зеленского в ФРГ решит вопрос о поставках Taurus.

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