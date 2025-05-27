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«Божий одуванчик» продала шубы и украшения для помощи бойцам на СВО

Пенсионерка из Челябинска продала свои шубы, чтобы одеть солдат на СВО
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Марина Власова/ИА «Первое областное»

Пенсионерка из Челябинска Байрамбике Хамитова продала свои шубы и украшения, чтобы купить российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, новое обмундирование. Об этом сообщает РИА Новости.

Байрамбике Хамитова рассказала, что идея помогать бойцам на СВО у нее появилась после того, как она посетила места боевых действий — она поехала в Донбасс после того, как ее сын не вернулся с поля боя. Так 86-летняя женщина совершила уже 18 гуманитарных и волонтерских поездок в зону СВО.

«Работала уборщицей, помогала готовить еду, чаще всего — халяльную. Это долг мусульманки. Бойцы дали мне позывной «Божий одуванчик». Сказали, за материнскую любовь и теплоту. Я вернулась в Челябинск, продала соболиные шубы, украшения и купила одежду, поехала к ребятам с этим добром», — рассказала о своих поездках Хамитова.

Она рассказала, что очень любит готовить для отправки бойцам травяные чаи, чтобы даже в окопах они могли ощущать тепло родных мест.

Сейчас Байрамбике Хамитова собирается поехать на хадж (паломничество в Мекку и Медину) накануне Курбан-байрама.

До этого в Подмосковье участникам СВО с инвалидностью подарили автомобили на ручном управлении.

Ранее в Нижнем Тагиле поймали поджигателей квартиры пенсионерки, помогавшей бойцам СВО

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