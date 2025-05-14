В Подмосковье участникам СВО вручили автомобили с ручным управлением

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева встретились с участниками СВО и вручили им ключи от автомобилей с ручным управлением, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Отмечается, что это участники, получившие тяжелые ранения на передовой, многие из которых продолжают службу или планируют заняться спортом и учебой. В ходе встречи также обсуждались вопросы дальнейшей помощи бойцам и их семьям.

Глава региона рассказал, что всего в Подмосковье действует 29 региональных мер поддержки и 5 федеральных – это выплаты и льготы, реабилитация, поиск работы, забота о детях, протезирование.

«Все присутствующие здесь – бойцы из легендарных подразделений, которые героически себя проявили. Мы хотим поблагодарить президента за то, что в свое время был создан фонд «Защитники Отечества», роль которого очень заметна. Мы часто встречаемся с ребятами, их семьями, и в числе вопросов, которые беспокоят – реабилитация после ранений», — сказал Воробьев.

По его словам, в Подмосковье действуют 29 региональных и 5 федеральных мер, включая выплаты, льготы, реабилитацию, помощь в трудоустройстве и заботу о детях. Для восстановления бойцов с тяжелыми травмами работают центр им. Мещерякова и центр «Ясенки».

Автомобили с ручным управлением стали доступны участникам СВО с июня прошлого года благодаря инициативе Анны Цивилевой, поддержанной президентом России Владимиром Путиным. Также в Подмосковье на базе центра «Ясенки» действует автошкола ДОСААФ, где обучают управлению такими машинами.

«Наша задача заключается в том, чтобы у ребят была возможность работать, воспитывать детей, заниматься любимыми делами, в том числе спортом», — сказала она.

Кроме того, важным направлением остается адаптация жилья для ветеранов с инвалидностью. В квартирах и домах устанавливают системы «умный дом», специализированную мебель, оборудуют пандусы и подъемники.

Губернатор также отметил значимость спорта в реабилитации участников СВО. В регионе создана команда «Защитники Отечества», которая успешно выступает в соревнованиях. Подмосковная команда по следж-хоккею «Гвардия», в составе которой 12 героев СВО, стала чемпионом.