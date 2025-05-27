Бойцы ВСУ расправились над беременной на глазах у ее ребенка

Курский прокурор Цуканов: ВСУ расправились над беременной на глазах у ребенка

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области убили беременную женщину на глазах у родственников и ее ребенка. Об этом в ходе круглого стола «Курская область — форпост России: сохранение исторической памяти и правды» сообщил прокурор региона Алексей Цуканов, передает РИА Новости.

По его словам, украинские солдаты ежедневно из различного вида оружия «целенаправленно убивают мирное население, включая детей, женщин и стариков».

Цуканов отметил, что инцидент, о котором идет речь, произошел 6 августа. Беременная женщина была убита на глазах у родственников и своего ребенка.

До этого бывший глава Суджанского района Александр Богачев заявил, что тело 24-летней беременной Нины Кузнецовой, которую убили бойцы ВСУ в первый день вторжения в Курскую область, нашли в Суджанской центральной районной больнице в селе Гончаровка.

После этого муж Кузнецовой рассказал, как военнослужащие ВСУ стреляли в его жену при эвакуации.

Ранее была названа причина гибели пенсионера из Курской области, над которым глумились ВСУ.