Названа причина гибели пенсионера из Курской области, над которым глумились ВСУ

Пенсионер из села Гоголевка в Курской области, над которым издевались бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), погиб от украинского боеприпаса. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко в Telegram-канале.

«Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области», — сказала Петренко.

По ее словам, тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили российские военные. Согласно результатам экспертизы, пенсионер погиб в результате применения боеприпаса, используемого украинскими бойцами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следственный комитет устанавливает личности причастных к этому преступлению военных ВСУ. Петренко добавила, что виновные будут привлечены к ответственности.

О смерти жителя Курской области, который считался пропавшим без вести с августа прошлого года, сообщила его дочь. Она рассказала, что смогла опознать отца по одежде, рукам и ногам. 1 мая его кремировали.

По данным Telegram-канала Mash, во время эвакуации села он отправился на поиски российских военных, но встретил двух украинцев в нацистской форме. Они кричали пенсионеру «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне», что в переводе на русский означает «свинья». Параллельно военные ВСУ снимали все происходящее на видео, а затем выложили его в сеть.

Ранее Слуцкий объявил награду за поимку солдат ВСУ, глумившихся над пенсионером.