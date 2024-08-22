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Житель Суджи рассказал о расстреле его беременной жены солдатом ВСУ

Житель Суджи рассказал, что в его беременную жену солдат ВСУ стрелял из автомата

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Житель Суджи в Курской области Артем Кузнецов в разговоре с РИА Новости рассказал, как солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) стрелял в его беременную жену.

Кузнецов вместе с 28-летней супругой Ниной, тещей и полуторогодовалым сыном выехали из села Куриловка 6 августа. Мужчина ехал в одной машине, а его родственники — в другой.

В какой-то момент по машине Кузнецова начал стрелять солдат ВСУ, который стоял на обочине. Мужчина понял, что это украинский солдат, по синим лентам на форме. Пули попали в лобовое стекло его машины, но серьезных травм водитель не получил.

Мужчина через 100 метров остановился, после чего в него врезалась машина, за рулем которой была супруга. Выяснилось, что после обстрела машины его жена потеряла сознание. Теща, увидев это, вывернула руль и специально столкнулась с машиной впереди, чтобы остановиться.

В итоге пострадавшую женщину и ребенка перенесли в машину Артема и поехали в больницу. Врачи пытались помочь беременной пациентке, однако спасти ее не удалось.

Ранее жительница Курской области рассказала, что ВСУ намеренно бьют по мирным жителям дронами.

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