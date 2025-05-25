В подполье заявили об уничтожении иностранных инженеров при ударах по Киеву

Вооруженные силы РФ поразили цех сборки ракет на заводе «Артем» в Киеве. Об этом заявил координатор пророссийского подполья в Николаевской области Украины Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело», — пояснил он.

Также был поражен цех, на котором велась штамповка корпусов для беспилотников и установка двигателей на БПЛА.

«Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных», — пояснил глава подполья.

В ночь на 24 мая в Киеве произошли взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале проинформировал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО). ВВС Украины сообщили, что Киев попал под удар российских «Гераней» и баллистических ракет. По данным украинских властей, из 14 выпущенных по стране ночью ракет сбили шесть.

Ранее в Киеве зафиксировали возгорание в районе военного завода «Буревестник».