Немецкий журналист опроверг одобрение ФРГ поставок на Украину ракет Taurus

Заместитель главреда немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер заявил, что Германия не одобряла поставку Украине ракет Taurus. Об этом сообщает издание «Страна».

По его словам, новостей по этому поводу не будет даже во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин 28 мая.

Так журналист прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что страна сняла ограничения на дальнобойность оружия для Украины. Оно вызвало слухи, что Берлин решил выделить Украине 150 своих дальнобойных ракет.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 мая Мерц сообщил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может свободно наносить удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов позднее заявил, что обстрел российских земель дальнобойным оружием может расширить зону украинского конфликта на всю континентальную Европу.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.