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В Германии указали на безысходное положение Украины

BZ: заявления украинских военных показывают серьезные проблемы Киева
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Alina Smutko/Reuters

Последние заявления украинских военных показали, что Киев в настоящее время испытывает серьезные проблемы. Об этом сообщила немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Заявления военных ясно дают понять, что Украина испытывает трудности, несмотря на западную помощь. <…> Одно можно сказать наверняка: война ведется уже не в эйфории, а с суровой логикой выживания», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что о безысходном положении Украины свидетельствует недавнее заявление бывшего главнокомандующего украинской армии, посла республики в Великобритании Валерия Залужного. В связи с этим авторы материала задались вопросом, изменит ли президент Украины Владимир Зеленский свою официальную позицию по конфликту.

22 мая Залужный заявил, что Украина не сможет выйти на границы 2022-го и тем более 1991 года. Также экс-главком ВСУ сообщил, что Россия обогнала Украину по инновациям на поле боя.

Ранее в Совфеде оценили слова Залужного о неспособности Украины выйти к границам 1991 года.

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