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В Минобороны отчитались об ударах по объектам ВСУ за сутки

Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВСУ в 148 районах
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Нина Падалко/РИА Новости

Российские военные за сутки нанесли поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цеху производства и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах. Об этом сообщило министерство обороны РФ в ежедневной сводке.

В ведомстве уточнили, что ВС России использовали для уничтожения целей оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Также Минобороны рассказало о количестве сбитых БПЛА за сутки. Средства противовоздушной обороны (ПВО) за указанный период сбили 204 дрона самолетного типа, 141 из них ликвидировали вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что Киев при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса.

Ранее в Минобороны РФ пообещали продолжить удары по объектам на Украине.

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