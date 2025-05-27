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Минобороны отчиталось о количестве сбитых БПЛА за сутки

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 204 БПЛА
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 204 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает министерство обороны РФ в сводке.

При этом в ведомстве уточнили, что 141 из них ликвидировали вне зоны проведения специальной военной операции (СВО).

По данным Минобороны, с 24 февраля 2022 года российские силы уничтожили 663 самолета, 283 вертолета, 59 856 БПЛА, 607 зенитных ракетных комплексов, 23 607 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, были ликвидированы 1565 боевых машин реактивных систем залпового огня, 25 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 044 единицы специальной военной автомобильной техники.

До этого российское оборонное ведомство сообщило, что за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников. Большинство аппаратов были сбиты над Белгородской областью — 56 дронов.

Росавиация ночью вводила ограничения на работу аэропортов в Иваново, Ярославле, Калуге, Нижнем Новгороде, Саратове и Тамбове. Утром они вернулись к работе в штатном расписании. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию специальной военной операции на Украине.

Ранее в Минобороны РФ пообещали продолжить удары по объектам на Украине.

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