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Российские войска ударили по Павлоградскому химическому заводу

Минобороны: ВС России 22 мая нанесли поражение Павлоградскому химическому заводу
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России 22 мая ударили по Павлоградскому химическому заводу, расположенному в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

По данным ведомства, в этот же день российские военнослужащие нанесли удар по цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома и радиолокационным станциям системы противовоздушной обороны (ПВО) в Криворожской и Николаевской областях.

В этой же сводке Минобороны заявило, что Украина при поддержке некоторых стран предприняла шаги, направленные на срыв переговоров с Россией. В ведомстве отметили, что прямой диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта был возобновлен по инициативе РФ.

В министерстве подчеркнули, что ВС России продолжат наносить массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации со стороны Киева. В ведомстве уточнили, что поражение будет наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Ранее в Минобороны рассказали о сбитых с 20 мая беспилотниках ВСУ.

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