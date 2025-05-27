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Жителей российского города эвакуировали из-за атаки беспилотников

Губернатор Авдеев: жителей Мурома эвакуировали из-за опасности БПЛА
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Антон Вергун/РИА Новости

Во время атаки беспилотников в городе Муроме Владимирской области провели эвакуацию местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

По его словам, людей вывели из зоны, где появились беспилотные летательные аппараты. Однако точное количество эвакуированных он не уточнил.

Также пока нет официальной информации о том, вернулись ли жители домой после завершения эвакуации.

По данным aif.ru, в целях безопасности во Владимирской области временно отключили мобильный интернет.

В ночь на 27 мая над Владимирской областью российские средства противовоздушной обороны сбили семь украинских беспилотников. Помимо этого региона, еще 92 дрона сбили над шестью регионами, сообщили в Минобороны.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

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Атаки БПЛА на Россию
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