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На Украине признали продвижение российских военных в Сумской области

Глава ОВА Григоров: ВС РФ контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области
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Anatolii Stepanov/Reuters

Российские войска контролируют ряд населенных пунктов в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации Олег Григоров в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, под контролем Вооруженных сил России находятся села Новенькое, Басовка, Веселовка и Журавка. Чиновник уточнил, что жители этих населенных пунктов давно эвакуированы и находятся в безопасности.

Григоров добавил, что в настоящее время бои идут в районе села Водолаги, а также у Владимировки, Беловодов, Константиновки, Кондратовки и в окрестностях Локни.

Как сообщили РИА Новости в силовых структурах России, украинская армия потеряла контроль над трассой, идущей от границы в областной центр Сумы.

26 мая в министерстве обороны России заявили, что российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Благодаря воздушной разведке десантники вскрыли систему обороны украинских войск и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

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