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Двое загнанных в западню российских бойцов 25 дней прятались в трубе от дронов ВСУ

«Царьград»: двое бойцов армии России 25 суток прятались в трубе от дронов ВСУ
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Двое российских бойцов 25 суток прятались в сливной трубе под мостом от украинских дронов. Об этом сообщает телеканал «Царьград» в своем Telegram-канале.

По словам одного из военных, их засекли украинские беспилотники и стали «висеть» над местом, где они скрывались.

«Во время таких атак бойцы получали новые ранения. Особенно сильно пострадали уши — от перепонок почти ничего не осталось. Бежать из этого укрытия было невозможно, вокруг были воронки от взрывов», — говорится в сообщении.

Командование считало, что бойцы находятся на другой позиции, поэтому потеряло их на несколько дней. Позже бойцам стали доставлять воду и пищу с помощью дронов. На 26-й день разведчики смогли вывести их.

До этого проект TrackANaziMerc, отслеживающий деятельность иностранных боевиков на Украине, сообщал, что в зоне проведения специальной военной операции был уничтожен американский наемник Джонатан Эндрю Пебли (позывной «Мэйхем»).

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.

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