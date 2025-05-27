Беспилотная опасность объявлена в Муроме

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в округе Муром Владимирской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона.

Губернатор Владимирской области добавил, что данные об обстановке будут уточняться.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в Шолоховском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы были уничтожены беспилотники. По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.

Накануне аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее власти Владимирской области назвали причину ограничения работы мобильного интернета.