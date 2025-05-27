На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотная опасность объявлена в Муроме

Губернатор Авдеев: беспилотная опасность объявлена во Владимирской области
close
Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявлена в округе Муром Владимирской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Авдеев.

«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона.

Губернатор Владимирской области добавил, что данные об обстановке будут уточняться.

Незадолго до этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью в Шолоховском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы были уничтожены беспилотники. По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.

Накануне аэропорт Ярославля ввел временные ограничения на прием и отправку самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил, что меры ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее власти Владимирской области назвали причину ограничения работы мобильного интернета.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами