Власти Владимирской области назвали причину ограничения работы мобильного интернета

Ограничение работы мобильного интернета во Владимирской области объясняется угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Вчера во второй половине дня и сегодня с самого утра в отдельных территориях Владимирской области снова наблюдаются сбои в работе мобильного интернета. Напоминаем, что ограничения в работе мобильной сети передачи данных вызваны опасностью возможной атаки БПЛА», — отмечается в сообщении.

Власти посоветовали жителям региона использовать Wi-Fi для доступа к интернету, иметь при себе наличные деньги, поскольку терминалы оплаты могут не принимать банковские карты, а также планировать свои маршруты с учетом проблем с навигацией.



В правительстве добавили, что ограничение работы мобильного интернета позволяет обеспечить безопасность жителей Владимирской области.

До этого полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что отключение мобильного интернета во время атак беспилотников не дает вражеским БПЛА возможности получать и передавать цифровые данные. В таком случае дроны утрачивают возможность позиционирования и нанесения ударов по жилым домам, объектам инфраструктуры, поскольку теряются без координат, отметил военный эксперт.

Ранее россиян призвали привыкнуть к перебоям с мобильным интернетом из-за атак БПЛА.