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Над двумя российскими городами зафиксировали взрывы

SHOT: над городами Новомосковск и Узловая Тульской области были слышны взрывы
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Reuters

Над российскими городами Новомосковск и Узловая в Тульской области были слышны взрывы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО) по украинским беспилотникам», — говорится в публикации.

Уточняется, что над Новомосковском прозвучало не менее пяти взрывов, тогда как над Узловой — не менее двух. Кроме того, местные жители сообщали, что в небе были видны вспышки и слышался грохот.

SHOT отметил, что в настоящее время официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Незадолго до этого официальный представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко сообщил, что в Калуге введены временные ограничения на работу международного аэропорта Грабцево. Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены для обеспечения безопасности полетов.

26 мая Минобороны России сообщило, что в период с 12:30 до 14:00 мск дежурные средства ПВО сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В ведомстве уточнили, что четыре дрона уничтожены над территорией Курской области и три беспилотника — в Тульской области.

Ранее в России пригрозили ударами по Европе.

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