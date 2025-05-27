На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области сбили несколько БПЛА

Гусев: силы ПВО уничтожили в Воронежской области несколько дронов
close
Inna Varenytsia/Reuters

В Воронежской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотники были обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев предупредил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

27 мая сообщалось, что над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области были слышны взрывы.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ».

В тот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами