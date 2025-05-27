В Воронежской области сбили несколько БПЛА

Гусев: силы ПВО уничтожили в Воронежской области несколько дронов

В Воронежской области сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Беспилотники были обнаружены и уничтожены дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области.

Губернатор отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Гусев предупредил, что опасность атаки дронов в регионе сохраняется.

27 мая сообщалось, что над городами Новомосковск и Узловая в Тульской области были слышны взрывы.

Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по гражданскому грузовому автомобилю «КамАЗ».

В тот же день губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что над регионом было уничтожено 25 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.