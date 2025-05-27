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Депутат заявил, что взятие укрепрайонов ВСУ под Сумами не займет много времени

Депутат Водолацкий: ВСУ не успели создать мощные укрепрайоны под Сумами
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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели создать мощные укрепрайоны в Сумской области Украины, где в настоящее время войска ВС РФ работают над созданием буферной зоны по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом ТАСС заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«До Сум осталось не так уж и много, учитывая, что там не созданы мощные укрепрайоны, как это сделано на территории Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей», — заявил собеседник агентства.

Водолацкий добавил, что взятие украинских укрепрайонов под Сумами не займет много времени. По словам парламентария, задачи, которые поставил российский лидер, неукоснительны к выполнению.

В случае если канцлер Германии Фридрих Мерц примет решение поставлять ракеты дальнего действия, то буферная зона должна быть именно на расстоянии до 500 километров, указал парламентарий.

22 мая Путин в ходе совещания с членами правительства заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Глава государства отметил, что российские военные эту задачу уже выполняют.

Российский лидер также добавил, что с учетом ситуации в каждом приграничном регионе уже сейчас необходимо приступать к работе по восстановлению разрушенного украинскими военными.

Ранее в ГД назвали безумием снятие ограничений на дальнобойное оружие для ВСУ.

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