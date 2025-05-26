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В России пригрозили ударами по Европе

Депутат Картаполов: под угрозой теперь находятся все европейские города
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Вадим Савицкий/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пригрозил Европе ответом на снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия Украиной. Об этом сообщается в Telegram-канале журналиста Александра Юнашева.

«Под угрозой находятся все европейские города», — заявил Картаполов.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, какие населенные пункты окажутся под ударом в связи со снятием европейцами ограничений по дальности с военных поставок Украине.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

В ночь на 25 мая Вооруженные силы России нанесли один из самых мощных ударов по территории Украины с момента начала военной операции. В налете участвовали 298 беспилотников и 69 ракет. Ждать ли Киеву «рейда тысячи беспилотников» и почему такие действия ВС РФ можно расценивать как подготовку к летней кампании 2025 года — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Госдуме оценили защищенность России от западных дальнобойных ракет.

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