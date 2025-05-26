Средства ПВО сбили 21 беспилотник над российскими регионами

В период с 14 до 17 часов над российскими регионами сбили 21 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

Шесть беспилотников были сбиты над Орловской областью, еще шесть — над Тульской областью, пять — над Московским регионом, три — над Калужской областью, один — над Курской областью.

Информации о повреждениях инфраструктуры в результате атак не поступало.

В ночь на 26 мая российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее средства ПВО за сутки сбили две сотни беспилотников ВСУ.