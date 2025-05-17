Российские корабли провели учения в Балтийском море

Корабли РФ провели в Балтийском море учения по поиску и уничтожению подлодок

Экипажи малых противолодочных кораблей «Зеленодольск» и «Казанец» Балтийского флота провели тактическое учение в Балтийском море. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

«Экипажи провели тактическое учение по уничтожению подводных лодок условного противника с условным применением комплексов противолодочного вооружения», — говорится в сообщении.

Корабли провели совместный поиск подводных лодок, после чего нанесли удар по условному противнику. Отработаны торпедные стрельбы и бомбометания.

До этого Генеральные штабы Вооруженных сил Белоруссии и России начали готовиться к учениям «Запад-2025». Они пройдут в сентябре 2025 года.

Недавно министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов заверил, что грядущие совместные белорусско-российские учения под названием «Запад-2025» нацелены исключительно на оборону. Во время учений будут отрабатываться возможные угрозы против Союзного государства (СГ).

Ранее Лукашенко подписал директиву о проведении осенью учений «Запад-2025».